Consejero extremeño de Sanidad espera que autoridades sanitarias Madrid "reflexionen"

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, ha lamentado que en el Consejo Interterritorial del SNS "no se votase por unanimidad" el acuerdo que "estaba pactado por la mañana e inexplicablemente no estaba pactado por la tarde por determinadas comunidades autónomas". Además, ha manifestado que si no se aplican las medidas "Madrid se convierte en una situación que puede afectar al resto de España" por lo que espera que "las autoridades sanitarias" de la capital española "reflexionen".