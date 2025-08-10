Publicado 10/08/2025 12:57:47 +02:00CET

Consejo Audiovisual pide no cambiar ley de protección del menor "a golpe de efecto mediático"

El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Domi del Postigo, ha advertido de que "gobierne quien gobierne" no se deben impulsar reformas legales "a golpe de efecto mediático" y ha instado a analizar los fallos en la aplicación de la actual legislación, ver "por qué se ha hecho mal y aprender de ello", antes de promover cambios a raíz de casos concretos como el de Juana Rivas. Cuestionado en una entrevista a Europa Press sobre el proceso de entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri, y la decisión del Gobierno de llevar en septiembre al Congreso la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), Del Postigo ha defendido que "no hay que ligar los cambios legislativos a un hecho concreto que no es novedoso", ya que "lo mismo que sucede ahora ha sucedido y va a seguir sucediendo" en otros casos menos mediáticos.

