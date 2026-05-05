Consejo de Ministros anuncia medidas legislativas, de empleo y protección de la infancia

Madrid, 5 de mayo de 2026. El Consejo de Ministros se ha reunido este martes para anticipar las líneas de acción que pretende seguir el Gobierno en el presente año en materia legislativa, de empleo y protección de la infancia. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado que el Gobierno pretende aprobar para este año 2026, 179 propuestas normativas. Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el Gobierno aprobará la oferta de empleo público del año 2026 para la Administración General del Estado. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha señalado que el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). (Fuente: Europa Press / La Moncloa / Ministerio de Justicia)