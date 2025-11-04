El Consejo de Ministros y Ministras aprueba el Estatuto del Becario

El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara y presentara esta norma con los sindicatos. Al tener rango de ley, esta iniciativa, que ha generado discrepancias internas en el Gobierno entre PSOE y Sumar, deberá ser tramitada por las Cortes Generales por lo que, tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo, su aprobación definitiva será más complicada. Además, en la rueda de prensa, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que su departamento ha enviado un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que, en el plazo de un mes, remitan los datos sobre los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.(Fuente: Europa Press / Moncloa)