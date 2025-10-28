El Consell declarará este miércoles luto oficial por el aniversario de la dana

El pleno del Consell ha acordado declarar este miércoles 29 de octubre luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el primer aniversario de la dana que hace un año arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales. Así lo ha avanzado este martes el 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha adelantado que este miércoles se celebrará un pleno extraordinario del gobierno valenciano y, a continuación, se aprobará una declaración institucional "en nombre de todo" el ejecutivo autonómico.