El Consell distribuirá 15.000 detectores de drogas contra las agresiones sexuales en Fallas

Valencia, 15 de marzo de 2026. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado este domingo la distribución de 15.000 nuevos detectores de drogas de sumisión química estas Fallas para reforzar la protección a víctimas de violencia sexual. "Queremos unas fiestas seguras", ha recalcado. Además, la científica del Instituto IDM, Margarita Parra, ha explicado que este dispositivo contiene dos sensores que detectan la mayoría de las drogas de sumisión química. El autobús de la Generalitat tendrá un horario de 12:00h del mediodía a 02:00h de la madrugada.