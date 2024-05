Conseller Educación sobre la huelga en la enseñanza pública: "Es una huelga política"

El conseller de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha calificado la convocatoria de huelga en la enseñanza pública en la Comunitat Valenciana para este próximo jueves de "huelga política" y cree que "no es una casualidad" que se convoque en la víspera del comienzo de la campaña electoral de las elecciones europeas. Rovira considera que la plataforma convocante y los sindicatos mantienen "posturas muy alejadas" con la conselleria de Eduación porque plantean que "todo vuelva a las políticas del gobierno del Botànic". "Respeto que no estén de acuerdo, pero nos piden que retiremos todas las propuestas que hemos hecho pero aquí estamos para gobernar con un programa electoral refrendado por la mayoría de los valencianos", ha aseverado Rovira quien ha asegurado que "no retirarán" todos los proyectos que están en marcha para parar la huelga.