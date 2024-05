La consellera Mas pide que las autoridades no avalen la OPA del BBVA al Banco Santander

La consellera de economía y hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha expresado que la OPA del BBVA al Banco Santander 'no debería obtener el aval' de las autoridades de la competencia. ''En general, es una operación que consideramos que desde el punto de vista de las autoridades de la competencia no debería obtener su aval'', comentaba Mas durante una rueda de prensa. Además, ha advertido de los posibles riesgos que pueden ser provocados por la operación: pérdida importante de puestos de trabajo, niveles extraordinarios de la concentración bancaria en Cataluña, etc. ''Se trata de una operación que no sería favorable para los intereses generales y colectivos de Cataluña'', agregaba la consellera.