Conservadores del CGPJ piden a Perelló que actúe contra la presencia de García Ortiz y Bolaños

Continúa la polémica respecto al inicio del año judicial. El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que actúe contra la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la apertura del año judicial. Además, dos asociaciones de fiscales y otra de jueces han pedido al fiscal general que no acuda "por respeto" al Rey y a quienes integran las carreras fiscal y judicial, dada su condición de procesado en el Tribunal Supremo (TS) por la presunta filtración contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.(Fuente: Europa Press/CGPJ/PP/X/Casa Real/CAM)