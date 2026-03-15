Constituidas el 100% de las mesas en CyL sin incidencias reseñables

Valladolid, 15 de marzo de 2026. Las 4.470 mesas electorales en Castilla y León han quedado constituidas "sin incidencias reseñables" en la mañana de este 15 de marzo, un inicio de jornada electoral marcado por la "normalidad" y el "orden" en los 2.910 colegios habilitados. Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en una comparecencia a las 9.45 horas de este domingo en la que ha recordado que en estas elecciones autonómicas están llamados a votar 2.094.490 ciudadanos para elegir los 82 procuradores que conformarán las Cortes de Castilla y León. (Fuente: Junta de Castilla y León)