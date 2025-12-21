Constituidas con normalidad las 1.400 mesas electorales en Extremadura a las 10 horas

La totalidad de las 1.400 mesas electorales para los comicios autonómicos que se celebran este domingo, 21 de diciembre, en Extremadura han quedado constituidas con normalidad a las 10.00 horas. Así lo ha confirmado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en una rueda de prensa celebrada desde el Centro de Difusión de Datos (CDD) de Mérida, donde ha señalado que únicamente se ha registrado un retraso en la constitución en la localidad pacense de Fregenal de la Sierra.(Fuente: Junta de Extremadura)