La construcción industrializada está creciendo en España

Madrid, 24 de marzo de 2026. La construcción industrializada continúa creciendo en España. Se espera que en el 2030 alcance un 10% de la obra nueva. En este contexto, Sika ha participado en la Feria Rebuild 2026 bajo el lema "Unimos el proceso. Impulsamos el cambio". La industrialización no solo responde a una necesidad productiva, sino también a una demanda social creciente. Este modelo de construcción acelera la llegada de viviendas al mercado, garantizando estándares más sostenibles y controlados. En este escenario de transformación, Sika se ha posicionado como un agente integrador capaz de conectar todos los eslabones del proceso industrializado en la edificación. Con esta participación, Sika refuerza su apuesta por la construcción industrializada como una solución clave para abordar el déficit de vivienda que afecta al país.