El cónsul de Ucrania en Barcelona agradece la ayuda brindada por el Govern

El cónsul de Ucrania en Barcelona, Artem Vorobyov, ha explicado ante los medios de comunicación, que hoy "ya son 15 los días que el pueblo de Ucrania está luchando y defendiendo su elección de vida digna". En este sentido, Vorobyov ha asegurado que "como consecuencia de esta guerra, de este genocidio injusto, que está obligando a muchas personas a abandonar sus viviendas". Casi 2 millones y medio, ya han abandonado Ucrania. Asimismo, Vorobyov ha agradecido al Govern Catalán, el Puerto de Barcelona y las ONG, por toda su "ayuda"."Sin eso no podemos conseguir alivio. No podemos vencer al enemigo que amenaza, no solo a Ucrania, sino a todo el mundo" ha añadido.