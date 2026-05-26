Consumo abre expediente sancionador a las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi

Madrid, 26 de mayo de 2026. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto expediente sancionador a Polymarket y Kalshi, dos plataformas predicción en las que se realizan apuestas, por una posible infracción de la normativa de juego ya que estarían operando en España sin contar con la obligatoria habilitación administrativa. Además, el Ministerio ha emitido una orden para bloquear en España las páginas webs de estas plataformas como medida cautelar hasta la resolución definitiva del expediente. (Fuente: Polymarket/Kelshi/Senado/Europa Press)