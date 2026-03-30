Consumo avisa a 13 inmobiliarias y fondos con 100.000 viviendas de la prórroga de alquileres

Madrid, 30 de marzo de 2026. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas en toda España para informarles de que deben prorrogar obligatoriamente los contratos de alquiler que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 si así lo solicitan los inquilinos. En este sentido, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avisado de que si la derecha vota 'no' en el Congreso al decreto ley de vivienda por la guerra de Irán, miles de personas se quedarán en la calle. (Fuente: Europa Press, EBS, Ministerio de Consumo)