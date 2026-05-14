Controlado el incendio industrial de la empresa de La Vall d'Alba

Vall d'Alba (Castellón), 14 de mayo de 2026. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han dado por controlado el incendio declarado el martes a mediodía en una empresa de procesado de almendra de la localidad valenciana de Vall d'Alba, según ha informado este cuerpo de seguridad. El fuego se ha dado por controlado esta misma mañana del jueves, sobre las 8.20 horas, han concretado las mismas fuentes. El incendio se encontraba este miércoles perimetrado y los bomberos lograron evitar el avance hacia el edificio de oficinas, que no han sido afectadas. (Fuente: Bombers Diputació Castelló)