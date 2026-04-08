Cooperativas de toda España lanzan una marca colectiva para impulsar la economía rural

Madrid, 8 de abril de 2026. Treinta y cinco cooperativas de toda España se han unido para lanzar el sello 'Producto Cooperativo' en el mercado nacional. Una nueva marca colectiva que identifica a los productos elaborados bajo el modelo cooperativo, del que viven más 174.000 familias en el país. El sello nace con el objetivo de dar a conocer los productos que elaboran las cooperativas, empresas que impulsan la economía y el empleo en las zonas rurales. Según un estudio de KANTAR, el 40% de los consumidores "sabe" lo que son las marcas cooperativas y el 50% las compraría si estuvieran disponibles en su tienda habitual. El sabor auténtico y el origen nacional de estos productos son algunos de los atributos más valorados. Frente a los productos importados, la marca destaca que éstos vienen directos del campo español y se producen bajo los estándares europeos. Los alimentos con este sello, por su cercanía, contribuyen a reducir la huella de carbono y generan más de 4.700 empleos en las zonas rurales. Vinos, aceite de oliva, frutas y hortalizas, lácteos, legumbres, conservas, miel, azúcar, y carnes, son algunos de los productos adheridos a esta marca colectiva en proceso de expansión.