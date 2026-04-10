Corredor pide el impulso de las interconexiones eléctricas en la Unión Europea

Madrid, 10 de abril de 2026. La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha pedido que se impulsen las interconexiones eléctricas entre los países de la Unión Europea. Lo ha dicho este viernes durante su participación en el European Pulse Forum, junto al director de la Willy Brand School of Public Policy, Andreas Goldthau, y el eurodiputado Michal Szczerba. Corredor ha lamentado que la Península Ibérica "es más una isla que la isla de Irlanda" en términos de conexiones con el resto del continente, y ha señalado que la interconexión es del 3%, cuando el objetivo comunitario es del 15%. (Fuente: CosmoCaixa)