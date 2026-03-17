Costa dice estar alineado con Von der Leyen y ve a la UE "campeona" del orden internacional

Madrid, 17 de marzo de 2026. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha asegurado que está "plenamente alineado" con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la defensa del Derecho Internacional y ha defendido que la Unión Europea es de hecho "la campeona" del orden internacional basado en normas y del respaldo a Naciones Unidas. Así lo ha afirmado Costa en una entrevista con European Newsroom (ENR), entre las que está Europa Press. (Fuente: Pablo Garrigós/EFE/European Newsroom)