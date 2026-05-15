Crece el cerco sobre Starmer: El alcalde del Gran Mánchester amenaza con disputar el liderazgo

Reino Unido, 15 de mayo de 2026. La crisis interna sacude al Partido Laborista británico y el liderazgo de Keir Starmer vuelve a estar en el punto de mira. Tras el batacazo electoral sufrido por los laboristas en los comicios locales del pasado 7 de mayo, crecen las voces críticas dentro de la formación y ya hay movimientos para buscar una alternativa al actual primer ministro. La dimisión del diputado Josh Simons ha abierto ahora la puerta a una posible candidatura del alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, una de las figuras más populares del laborismo británico. Simons ha abandonado su escaño con el objetivo de facilitar el regreso de Burnham al Parlamento y permitirle, según sus palabras, "impulsar el cambio" en Reino Unido. (Fuente: Europa Press, Downing Street, Mayor of Greater Man)