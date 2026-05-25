Crece el deterioro de la salud mental juvenil durante la última década

Madrid, 25 de mayo de 2026. El deterioro de la salud mental juvenil se ha intensificado durante la última década, según un reciente informe de la OCDE, una realidad que se ve reflejada en las aulas. En este contexto, el colegio Areteia ha celebrado sus Jornadas de Innovación Educativa bajo el lema: "Salud mental en niños y jóvenes neurodivergentes", para reflexionar desde la comunidad educativa sobre cómo hacer frente a este reto común. En el encuentro, que ha contado con la participación de diferentes asociaciones y representantes de las familias, se ha reflexionado sobre la realidad educativa del alumnado neurodivergente con el objetivo de ofrecer una respuesta más personalizada y adaptada a sus necesidades. El colegio Areteia, a través de estas jornadas de innovación educativa, reafirma su compromiso con la educación personalizada y la diversidad, durante más de una década.