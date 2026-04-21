Crece el uso de Tussam en Feria de Sevilla con más de 133.000 usuarios en el lunes del pescaíto

Sevilla, 21 de abril de 2026. La demanda de las líneas que prestan servicio directo al Real de Los Remedios ha sido de 133.350 viajeros en este 'lunes del alumbrao', lo que supone un 8,2% más respecto a esta misma jornada de la pasada edición de la Feria de Abril. En cuanto a los usuarios del Metro de Sevilla, el incremento ha sido de un 5% en relación con 2025, gracias a los 136.707 viajeros que optaron por este medio de transporte. Las líneas de mayor demanda de Tussam han sido la 3 (Pino Montano-Bellavista) con 23.545 usuarios (+15%), la Circular C2, con 21.961 viajeros (+17%) y la Circular C1, con 20.218 personas (+4,6%). La línea del Tranvibús (TB1), que este año, como novedad, conecta Sevilla Este con la contraportada, ha transportado a 11.486 viajeros, un 16,3% más que la línea LE. Son datos estraídos de la rueda de prensa de balance ofrecida por los delegados de Fiestas Mayores, Manuel Alés; Seguridad, Ignacio Flores, y Movilidad, Álvaro Pimentel, en la Caseta Municipal.