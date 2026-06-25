Publicado 25/06/2026 0:26:19 +02:00CET

Cristina Heeren celebra 30 años de la fundación que lleva su nombre

Sevilla, 25 de junio de 2026. Cristina Heeren celebra 30 años de la fundación que lleva su nombre: "ha sido un éxito porque hay muchos artistas hoy en día que han salido de la fundación y eso me trae una satisfacción enorme" ESTE TEMA ES EN EXCLUSIVA Total Cristina Heeren: - ¿Qué tal, doña Cristina? Enhorabuena por tus treinta años. - Muchas gracias. - ¿Qué balance hace de estas tres décadas? - Bueno, creo que yo lo he disfrutado mucho. Aparte de eso, creo que ha sido un éxito porque hay muchos artistas hoy en día que han salido de la Fundación y eso me trae una satisfacción enorme. - Y de aquí a otros treinta años, esperemos, ¿no? - Esperemos que sí. - Gracias. ESTE TEMA ES EN EXCLUSIVA