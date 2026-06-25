Sevilla, 25 de junio de 2026.
Cristina Heeren celebra 30 años de la fundación que lleva su nombre: "ha sido un éxito porque hay muchos artistas hoy en día que han salido de la fundación y eso me trae una satisfacción enorme" ESTE TEMA ES EN EXCLUSIVA
Total Cristina Heeren:
- ¿Qué tal, doña Cristina? Enhorabuena por tus treinta años.
- Muchas gracias.
- ¿Qué balance hace de estas tres décadas?
- Bueno, creo que yo lo he disfrutado mucho. Aparte de eso, creo que ha sido un éxito porque hay muchos artistas hoy en día que han salido de la Fundación y eso me trae una satisfacción enorme.
- Y de aquí a otros treinta años, esperemos, ¿no?
- Esperemos que sí.
- Gracias.
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