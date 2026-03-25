El Cristo Yacente regresa a la iglesia de Paiporta como símbolo de "recuperación emocional"

Valencia, 25 de marzo de 2026. La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, explicaba que "esta es la primera obra del municipio de Paiporta que regresa completamente restaurada" y supone . La jefa de sección del Departamento de Pintura y Escultura del instituto de conservación, Fanny Sarrió, detallaba que la obra presentaba un estado que reflejaba claramente los efectos del desastre natural: completamente cubierta por una densa capa de lodo y suciedad, con grandes acumulaciones en pliegues y cavidades. El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, señalaba que están "recuperando obras de arte, pero también estamos haciendo una recuperación emocional": "La reconstrucción ha de ser reconstrucción y recuperación". El párroco, Jordi Cerdá, indicaba que "es necesario esta recuperación para todo el pueblo, para vivir con normalidad".