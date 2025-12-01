Cruce de reproches entre Gobierno y oposición tras la manifestación del Templo de Debod

La manifestación convocada por el PP el domingo en el Templo de Debod de Madrid que congregó alrededor de 80.000 segun los populares y 40.000 según la delegación del Gobierno, ha marcado la actualidad política del lunes. En primer lugar el PP, a través de su secretario general, Miguel Tellado, ha querido sacar pecho de su capacidad de convocatoria y ha cargado contra la "mafia sanchista y socialista", como ha asegurado. Por su lado el PSOE, a través de su portavoz, Montse Mínguez, ha cargado contra el PP porque considera que cada vez se parece más a Vox, culpando de esa deriva directamente al líder popular, Alberto Núñez Feijóo. (Fuente: Europa Press / PSOE / PP / Sumar / Podemos)