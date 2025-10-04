Cruce de reproches entre Gobierno y oposición a raíz del plan de paz en Gaza

La implementación del acuerdo de paz en Gaza que ha impulsado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha marcado la el nuevo cruce de reproches entre Gobierno y oposición.Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Exteriores, se ha celebrado la decisión, al tiempo que el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cargado contra la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con respecto a la detención ilegal de los miembros de la Global Sumud Flotilla. or parte del PP, a través de Miguel Tellado, ha considerado esperanzador el plan de paz en Gaza aceptado por Hamás y ha asegurado que "lo llamativo" es que "lo que hace unos días no le valía a Sumar, hoy le vale a Hamás".(Fuente: Europa Press / PSOE / PP)