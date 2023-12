Cruce de reproches entre partidos en el Día de la Constitución

Los cruces de reproches han protagonizado el acto institucional en el Congreso de los Diputados por el Día de la Constitución. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha urgido al PP a que renueve de una vez el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco años con el mandato caducado, y cumpla así el mandato constitucional.Por su lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado a Sánchez a "cambiar" su postura si quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que, según ha dicho, el objetivo del presidente del Gobierno es "controlar el Poder Judicial".En el bloque de la izquierda, tras la salida de Podemos de la coalición Sumar, la líder de esta, Yolanda Díaz, ha reclamado a Podemos que "no se confunda de adversario" y que no ponga "en jaque" las políticas del Gobierno.Desde Podemos, a través de su líder, Ione Belarra, ha afirmado que la decisión de romper con Sumar en el Congreso y pasarse al Grupo Mixto ha sido una decisión "difícil" pero que "no ha tenido más remedio que hacerlo"La ausencia más sonada a este acto por el Día de la Constitución ha sido la de Vox que han alegado que es "hipocresía extrema" celebrar este día al lado de Sánchez, y ha acusado al PP de repartirse con el PSOE "la tarta de las instituciones". (Fuente: Europa Press / Congreso)