Publicado 11/05/2026 19:10:23 +02:00CET

El crucero 'MV Hondius' atraca en el puerto de Granadilla por razones meteorológicas

Santa Cruz De Tenerife, 11 de mayo de 2026. Imágenes del crucero 'MV Hondius', que ha atracado finalmente en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) debido a las condiciones meteorológicas, pese a que el Gobierno de Canarias se había opuesto al amarre y había exigido que permaneciera fondeado durante la evacuación de los pasajeros. El barco tenía previsto salir del puerto en dirección a Países Bajos a las 19:00 horas del lunes, pero no ha sido posible por dificultades meteorológicas para la evacuación. (Fuente: Televisión de Canarias)