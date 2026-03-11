CSIF denuncia que solo el 22 % de contagios de covid persistente en el trabajo se reconoce

Madrid, 11 de marzo de 2026. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una encuesta que señala que el 62 por ciento de los trabajadores con covid persistente cree haberse contagiado en su puesto laboral, aunque a menos de una cuarta parte se le reconoce como accidente de trabajo o enfermedad profesional, lo que, según el sindicato, supone una peor protección económica y menor responsabilidad para la empresa. Así lo ha asegurado la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de CSIF, Encarnación Abascal.