CSIF exige a Correos refuerzo de plantilla y jornada de 35 horas

Barakaldo (Bizkaia), 3 de septiembre de 2026. La delegada de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Correos en Bizkaia, Mertxe Molinuevo, ha exigido a Correos el cumplimiento del acuerdo firmado el 31 de diciembre de 2024, asegurando que "Correos no puede seguir incumpliendo sus compromisos con sus trabajadores y trabajadoras ni con la ciudadanía" y ha reclamado "un Correos con futuro, con empleo y con derechos". Molinuevo ha demandado el refuerzo de la plantilla, la implantación de las 35 horas semanales, la transformación en tiempo completo de más de 4.000 jornadas parciales y un plan de rejuvenecimiento inmediato, señalando que "la media de edad es de 52 años en la plantilla" y ha advertido que "menos plantilla, más sobrecarga de trabajo", lo que impide garantizar "condiciones laborales dignas y un servicio postal público de calidad".