CSIF presenta un informe que evalúa el estado del sistema educativo en España

Madrid, 27 de abril de 2026. El presidente del sector nacional de Educación del sindicato CSIF, Mario Gutiérrez, ha presentado un informe acerca del diagnóstico del sistema educativo en España desde el año 2009. "La educación es el debate político más importante pero a la vez el más manipulado y hemos querido mostrar datos", ha asegurado. "Los datos son contundentes ,queremos reducir el abandono al 9%, queremos reducir el bajo rendimiento en PISA, reducir la temporalidad y subir el porcentaje de inversión", ha señalado.