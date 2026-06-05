Cuba rechaza la "vil" inclusión de Díaz-Canel en la "ilegítima" lista de sancionados por EEUU

Madrid, 5 de junio de 2026. Nuevo enfrentamiento político entre Cuba y Estados Unidos. El Gobierno cubano ha rechazado con dureza las nuevas sanciones anunciadas por Washington contra el presidente Miguel Díaz-Canel, varios miembros de su familia y diferentes organismos estatales de la isla. El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha calificado esta inclusión en la lista de personas sancionadas por Estados Unidos como "vil" e "ilegítima", asegurando que forma parte de una estrategia para presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. (Fuente: Europa Press, EBS, Presidencia de Cuba, The White House)