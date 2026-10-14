Las cuentas de CyL incluyen 78 millones para Buscyl, 10 para peajes y 10 para duchas

Valladolid, 14 de octubre de 2026. El proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2027 que el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha registrado este miércoles en las Cortes incluye una cuantía total de 78 millones de euros para sufragar el transporte gratuito Buscyl, 12,6 millones para pagar las primeras matrículas universitarias, 10 millones para subvencionar la construcción de platos de duchas y la misma cuantía para impulsar la nueva bonificación a usuarios de autopistas.