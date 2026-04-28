Cuerpo confirma la solicitud de la 'cláusula de escape' europea para el gasto en defensa

Madrid, 28 de abril de 2026. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado este martes que España ha solicitado la activación de la llamada 'cláusula de escape' europea para acogerse a un mayor margen fiscal para el gasto en defensa. "Esta es una solicitud que ha hecho el Gobierno a la Comisión Europea y que han realizado otros 17 Estados miembros", ha asegurado el titular de Economía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Fuente: La Moncloa)