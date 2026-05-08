Cuerpo cree que la "imagen de eficiencia" evitará el impacto de la crisis en el turismo

Aljaraque, Huelva, 8 de mayo de 2026. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha augurado este viernes que la crisis sanitaria por el hantavirus no afectará al turismo ya que al "ser capaces de resolver y de gestionar este tipo de crisis desde la profesionalidad; en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, con la Comisión Europea y con los países de origen de gran parte de estos pasajeros, lo que da es una imagen de eficiencia, de modernidad y, por tanto, en este caso, de tranquilidad y confianza".