Cuerpo defiende abordar la vivienda con "todas las armas" porque provoca inseguridad económica

Bilbao, 29 de mayo de 2026. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido hacer frente con "todas las armas" existentes al problema de la vivienda, que tiene como consecuencia el que haya una "sensación de inseguridad económica" en España, a pesar de que estamos "mejor preparados" que otros socios europeos y con "cifras muy buenas de crecimiento y creación de empleo, con una reducción de la deuda y del déficit", lo que ha permitido "generar un espacio para seguir protegiendo a los ciudadanos y empresas".