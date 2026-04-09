Cuerpo espera que no sea necesario prorrogar medidas por la crisis de Oriente Medio

Madrid, 9 de abril de 2026. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera que no sea necesario prorrogar medidas por el conflicto en Oriente Medio, pero asegura que España cuenta con espacio fiscal para hacer frente a la situación. "Esta guerra llega en un momento en el que España está preparada, tanto económica como presupuestariamente, para hacer frente a sus consecuencias", ha señalado. El vicepresidente primero espera que se puedan llegar a la finalización del , tras un acuerdo a través de esta vía diplomática, para que se puedan evitar mayores consecuencias negativas sobre la economía. "Iremos viendo conforme transcurran las semanas hasta qué punto las medidas siguen siendo necesarias. Por lo pronto, acabamos de empezar este periodo de tres meses, esperemos que no lo sean, porque eso serían muy buenas noticias", ha señalado Cuerpo.