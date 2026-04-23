Cuerpo espera recibir el sexto pago de fondos europeos de recuperación en torno a verano

Madrid, 23 de abril de 2026. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera la aprobación del sexto desembolso de fondos europeos de recuperación 'Next Generation EU' por parte de la Comisión Europea a lo largo del mes de mayo para que, durante el mes de junio-julio, vea 'luz verde' definitiva del Consejo de la UE y se reciban los fondos en torno a verano. Así lo ha avanzado el titular de Economía durante su comparecencia este jueves ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, a petición propia, para dar cuenta de los avances en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. (Fuente: Congreso)