Cuerpo muestra su "sorpresa" por la denuncia de Podemos a su Ministerio

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mostrado su "sorpresa" por la denuncia de Podemos al Ministerio de Economía por prevaricación para reclamar el fin del comercio de armas con Israel. Cuerpo ha justificado que han liderado el movimiento para "meter presión al Gobierno israelí" para "dar un paso a que se respete los derechos humanos y acabe el genocidio en Gaza". Además, ha incidido en que han puesto "sobre la mesa" las medidas legislativas para "plasmar el embargo de armas y lo llevaremos al consejo de ministros el martes".