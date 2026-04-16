‘Cuidado con las Palabras’, la campaña que conciencia sobre el uso de lenguaje bélico en cáncer

Madrid, 16 de abril de 2026. Miles de personas conviven con cáncer en España, una enfermedad que no solo impacta físicamente, sino también emocionalmente y en la que el lenguaje juega un papel clave. Luchar, batalla o perder la guerra son expresiones muy usadas, pero pueden generar una carga innecesaria en el contexto del cáncer, un lenguaje que se asocia con más miedo y mayores dificultades emocionales en los pacientes, especialmente en los más pequeños. Para ello, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac) y BeOne Medicines lanzan cuidado con las palabras, una iniciativa que tiene como objetivo evitar expresiones que puedan herir y promover un lenguaje más empático que acompañe mejor a las personas con cáncer. La campaña cuenta con el respaldo de los psicooncólogos de Gepac e incorpora una herramienta basada en tecnología de última generación que analiza el uso del lenguaje bélico en redes sociales y propone alternativas más humanas, reflejando la importancia de abordar la dimensión emocional del cáncer. Cambiar el impacto del cáncer no es solo cuestión de avances médicos; también de cómo hablamos de él. Esta iniciativa nos invita a reconsiderar nuestras palabras y a entender que el lenguaje no solo refleja nuestra realidad, sino que también la puede transformar.