Cuidar la salud de animales y medioambiente, clave para el bienestar de las personas

La COVID, las muertes por calor y los problemas por la sequía demuestran que no se puede abordar la salud solo desde una única perspectiva sanitaria. Hace falta hacerlo desde un enfoque One Health. En un evento celebrado en el Congreso de los Diputados, organizado por la Plataforma One Health, e impulsado por MSD y MSD Animal Health, expertos han alertado de que el contacto cercano de las personas con los animales y el medioambiente facilita la transmisión de enfermedades. El 60% de las enfermedades infecciosas en personas proviene de animales.Además, durante la jornada se ha presentado el documental 'Paseos con ciencia One Health. Un mundo, una salud'.Lo que les pasa a los animales, acaba pasándole a las personas. Y por este motivo es importante combatir las amenazas a las que se enfrenta la salud pública por las interacciones entre personas, animales y medioambiente para construir un mundo más saludable.