Se cumple un año del apagón eléctrico: "Los días siguientes vino mucha gente a comprar"

Valencia, 28 de abril de 2026. Una de las gerentes de Scatter Radio, Cristina Berbegal, que dirige esta empresa valenciana de aparatos analógicos, y que cuenta cómo se vivieron los días posteriores al apagón eléctrico que se produjo el pasado 28 de abril de 2025 en España: "Los días siguientes vino mucha gente a comprar". El negocio "notó" un pico de afluencia y la gente "venía preguntando" por aparatos analógicos, sobre todo "receptores de radio" y 'walkie talkies', porque "querían comunicarse con su familia, aunque duró solo "entre quince días y un mes".