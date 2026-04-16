El Cupón del Día del Libro de la ONCE incide en el poder inclusivo y transformador de leer

Madrid, 16 de abril de 2026. La lectura es una poderosa herramienta de conexión e inclusión. Así se ha demostrado en un evento de cuentacuentos a ciegas con motivo de la presentación del cupón dedicado al Día Mundial del Libro organizado por la ONCE y la División Editorial del Grupo Planeta. Los participantes se han puesto en la piel de una persona ciega para sentir cómo son algunos de los momentos cotidianos del día a día, como un desayuno o leer. Cinco millones de cupones bajo el lema 'Leer nos hace iguales' y con una ilustración de la artista Esther Gili llevarán por toda España la fiesta del Día del Libro y la defensa de la lectura inclusiva. El braille revolucionó el acceso a la cultura, a la educación y a la vida diaria en general para las personas con discapacidad visual y será Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO este 2026.