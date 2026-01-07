CyL se convertirá en la sede de las finales de las series mundiales de rugby

Castilla y León se convertirá en la sede de la celebración de las finales del Circuito Mundial de Rugby 7, un evento deportivo que reforzará la proyección exterior de la Comunidad en una "oportunidad única" que generará un "importante impacto" económico, por lo que la Junta diseñará estancias hoteleras y paquetes turísticos a lo largo y ancho del territorio para las 50.000 personas que se estiman que acudirán a esta cita con el fin de que puedan disfrutar del patrimonio cultural, natural y gastronomía de esta tierra.