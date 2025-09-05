CyL inicia el curso con techo de alumnos, 404.167, impulsado por una "imparable" FP

Castilla y León superará este curso su techo de alumnos con un total de 404.167, un 0,70 por ciento más que el pasado, impulsado por una "imparable" Formación Profesional y el tirón de la Educación de 0 a 3 años. "Comienza un curso cargado de novedades, proyectos e inversiones, pero sobre todo de ilusiones y esperanzas que se percibe en la comunidad educativa. Desde los alumnos, que son los principales protagonistas de todo, a los docentes, y el resto de profesionales de la educación, además de, por supuesto, las familias. De este modo arrancarán las clases con carácter general el próximo lunes 8 de septiembre, con energía renovada y con muchas ganas de seguir sumando y avanzando", ha explicado la consejera de Educación, Rocío Lucas, durante la presentación de las novedades para este año.