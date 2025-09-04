Dados de alta los dos españoles heridos en el accidente del funicular luso que deja 15 muertos

Los dos ciudadanos españoles que resultaron heridos este miércoles tras descarrilar un funicular en Lisboa han sido dados de alta del hospital, según han confirmado fuentes de Exteriores, que han detallado que no se tiene constancia, en estos momentos, de ninguna otra víctima española en el accidente. Al menos 15 personas han muerto y 18 más han resultado heridas, cinco de ellas en estado grave, después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa, según el último balance de las autoridades locales, que han decretado un día de luto nacional y tres a nivel municipal. (Fuente: X/Carlos Moedas/Carris)