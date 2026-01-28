Dalmau propone un "pacto de país" para refundar Rodalies en infraestructura, trenes y traspaso

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en funciones de presidente por la hospitalización de líder del Govern de la Generalitat, Salvador Illa, ha propuesto a los grupos políticos del Parlamnet un "pacto de país" para trazar la hoja de ruta para la refundación del sistema de Rodalies en Catalunya, basado en la mejora de las infraestructuras, en la renovación de la flota de trenes y en la mejora de la gobernanza con el traspaso a la empresa mixta de la Generalitat y Renfe.(Fuente: Parlament Catalunya)