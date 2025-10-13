Damm invierte más de 80 millones de euros en su primera fábrica fuera de la Península Ibérica

La cervecera española Damm ha inaugurado en Bedford, Reino Unido, su primera fábrica fuera de la Península Ibérica.Esta nueva planta, situado entre Londres y Birmingham, garantiza una logística eficiente y sostenible ajustada a los objetivos de sostenibilidad de la marca.Desde 2022, momento en que Damm adquirió la fábrica, la cervecera ha invertido más de 80 millones de euros en su modernización con el objetivo de ampliar la capacidad de producción y diversificarla hacia otros tipos de bebidas.De cara al futuro, Damm pondrá en marcha un programa acelerador en el Reino Unido para empresas del sector y start- ups con el fin de apoyar la innovación, la producción y la distribución en una sola operación fluida.Damm pretende así consolidar su posición como la mayor empresa cervecera independiente del Reino Unido.