Dana Adam: Aemet recomienda evitar desplazamientos ante la previsión de 400 l/m2

Madrid, 18 de octubre de 2026. Este domingo se han registrado lluvias torrenciales en el área mediterránea peninsular, en regiones como Andalucía, puntos de la Región de Murcia o Baleares; con el foco puesto en todas estas comunidades autónomas y especialmente en la Comunidad Valenciana, donde hay avisos rojos. Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión Rubén del Campo, portavoz de Aemet, quien ha expuesto que en algunos puntos del sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante se pueden acumular en 24 horas incluso más de 400 litros por metro cuadrado.