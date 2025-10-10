La dana Alice deja intensas precipitaciones a su paso por el litoral sur de Valencia

La dana Alice ha dejado intensas precipitaciones a su paso por el litoral sur de la provincia de Valencia que sigue en alerta naranja por el temporal de lluvias y tormentas. En la comarca de la Safor se ha llegado a registrar en algunas zonas 100 litros por metro cuadrado. Visitantes en Gandía que están pasando el puente del 9 d'Octubre en un hotel se han protegido con chubasqueros y paraguas para sobrellevar las "ráfagas de lluvia" constantes durante toda la jornada y las que se prevén para este fin de semana. En Aldaia (Valencia), en la zona cero de la dana del 29 de octubre, han instalado el primer nivel de compuertas en la zona cero del barranco de la Saleta por la alerta naranja por la precipitaciones que pueda dejar la dana Alice durante el fin de semana. Desde el consistorio han asegurado que permanecen "expectantes" ante las novedades que puedan trasladar desde los organismos oficiales.